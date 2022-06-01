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Новости 13:36

Строительство КАД-2 в Петербурге отложено до 2027 года

фото ЗакС политика Строительство КАД-2 в Петербурге отложено до 2027 года

Глава правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщил о переносе сроков возведения новой кольцевой магистрали Петербурга (КАД-2), пишет ТАСС.

На данный момент специалисты компании проводят технико-экономические изыскания по выработке различных вариантов решения вопроса.

"В прошлом году с руководителями Ленинградской области рассматривали разные варианты. В результате технико-экономического обоснования и будет выбран вариант — это начало следующего года", - заявил Петушенко.

Он добавил также, что средства на строительство КАД-2 на ближайшую "пятилетку" уже выделены.

К проектированию дороги, по словам Петушенко, должны приступить с 2025 году, а к непосредственному строительству — в 2027-м.

Деньги на КАД-2 будут выделены в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Проезд по трассе сделают платным.

Раньше глава "Автодора" заявлял, что в 2024 году в Петербурге могут возвести новую объездную дорогу: при этом речь шла не о строительстве КАД-2, а о магистральной хорде.


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