ФНС решила исключить "Театр за Черной речкой" из ЕГРЮЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить "Театр за Черной речкой" из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), обратило внимание РБК 21 августа. Судя по данным Федресурса, служба направила в театр соответствующее уведомление.

"Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)", — говорится в карточке театра на портале.

Кроме того, юрлицо театра значится "недействующим" в базе Федресурса. При этом на сайте "Театра за Черной речкой" ведется продажа билетов на спектакли. Судя по афише, выступления в учреждении запланированы до конца сентября.

Отметим, что в 2022 году театр подал иск о банкротстве. До этого учреждение более 10 лет судилось с Жилищно-строительным кооперативом № 1078, который управляет многоквартирным домом, где располагается театр. Все это время театр продолжал работать.

"Театр за Черной речкой" был основан в 1983 году режиссёром Олегом Мендельсоном. Он является одним из старейших негосударственных театров в Петербурге. Занимаемое театром помещение в жилом доме на Богатырском проспекте было предоставлено учреждению администрацией Приморского района в 1994 году.

