"Голод — не тетка": Дрозденко съел гамбургер во "Вкусно — и точка"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в одном из ресторанов сети "Вкусно — и точка" во время рабочей поездки в Ломоносовский район. Процесс выбора еды и сама трапеза запечатлены на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы региона.

Небольшая видеозапись демонстрирует, как губернатор выбирает при помощи терминала самообслуживания, чем перекусить. В этом ему помогает вице-губернатор Евгений Барановский, который обращает внимание Дрозденко, куда нажать. После этого зрителю показывают ряд столиков с мужчинами в костюмах, разбирающими принесенную еду. Сидящий в углу Дрозденко извлекает из коробки гамбургер и с аппетитом кусает его.

"Голод — не тетка. Обед с командой в рабочей поездке в Ломоносовский район", — подписал видеозапись Дрозденко.

В социальных сетях Дрозденко не первый день выкладывает отчеты о своих перемещениях по региону. Отметим, что менее чем через месяц в Ленинградской области состоятся выборы губернатора, голосование продлится три дня с 12 по 14 сентября. В выборах примут участие пять кандидатов, одним из них будет Дрозденко, идущий на новый срок.

Андрей Казарлыга, фото: Александр ДроZденко / Telegram (скриншот видео)