Дрозденко стал зарегистрированным кандидатом в губернаторы Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области 5 августа приняла решение о регистрации действующего губернатора региона Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщили в избиркоме. Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский вручил Дрозденко удостоверение кандидата. На предстоящем голосовании в сентябре 2025 года он будет представлять "Единую Россию".

Всего на выборах губернатора статус зарегистрированных кандидатов получили пять человек, включая Дрозденко. Также в бюллетень попадут представитель ЛДПР Андрей Лебедев, Сергей Лисовский от "Зеленых", председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и глава регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Игорь Новиков.

Накануне избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатку от КПРФ Ларису Мухину. Поводом для этого стало недостаточное число собранных подписей в поддержку ее выдвижения от депутатов в рамках "муниципального фильтра". Также утратили статус кандидатов Виктор Перов из Партии социальной защиты, Максим Вишневский из "Гражданской инициативы" и представитель "Родины" Алексей Федоров.

Напомним, выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Константин Леньков / Фото Избирательная комиссия Ленинградской области