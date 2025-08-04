Кандидату от КПРФ Мухиной отказали в регистрации на выборы главы Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области сообщила 4 августа об отказе в регистрации кандидатом в губернаторы представительнице КПРФ, депутату Колтушского городского поселения Ларисе Мухиной. Причиной этого стало недостаточное, по заявлению избиркома, количество подписей муниципальных депутатов в поддержку коммунистки.

"Кандидатом Л. В. Мухиной было представлено 44 подписи, вместо требуемых по закону от 144 до 151 подписи", — говорится в сообщении Леноблизбиркома.

Также утратившими статус кандидатов в губернаторы признали Виктора Перова (Партия социальной защиты), Максима Вишневского ("Гражданская инициатива") и Алексея Федорова ("Родина"), которые не предоставили в установленный срок документы для регистрации.

К настоящему моменту кандидатами в губернаторы зарегистрированы Игорь Новиков ("Справедливая Россия — За правду"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский ("Зеленые") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Подал документы, но еще не зарегистрирован кандидатом действующий глава региона Александр Дрозденко. Как отмечает портал 47news, вопрос о регистрации губернатора будут рассматривать на заседании избиркома во вторник, 5 августа.

Также Леноблизбирком постановил организовать специальные избирательные участки на территории трех следственных изоляторов региона. Находящиеся под стражей граждане смогут проголосовать на выборах губернатора в СИЗО Выборга и Тихвина, а также в СИЗО № 6, расположенном поблизости от петербургского Горелово.

Ранее в областном отделении КПРФ заявляли о давлении, которое якобы оказывается на партию. Само заявление последовало после задержания депутата Законодательного собрания региона Ивана Апостолевского по делу о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Позже Сосновоборский городской суд назначил парламентарию семь суток административного ареста в качестве наказания, попытка обжаловать решение не увенчалась успехом.

Андрей Казарлыга, фото: Избирком47 / Telegram