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Новости 1 августа 2025, 12:38

Леноблсуд оставил под арестом депутата регионального ЗакСа Апостолевского

фото ЗакС политика Леноблсуд оставил под арестом депутата регионального ЗакСа Апостолевского

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский (КПРФ) не смог оспорить арест по делу о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили 1 августа ЗАКС.Ру в КПРФ. Рассмотрением апелляции занимался Ленинградский областной суд.

Защита Апостолевского пыталась оспорить решение Сосновоборского городского суда, в соответствии с которым депутата арестовали на семь суток. Причиной этого послужил сделанный коммунистом репост публикации комсомольской газеты "Fонарь", содержащей критические высказывания в адрес оппозиционера Алексея Навального*. Сам репост датировался 2017 годом.

Парламентария задержали утром 29 июля на Московском вокзале. С перрона его увезли на судебное заседание в Сосновый Бор. Ближе к вечеру стало известно о переносе заседания на следующий день.

Апостолевский был избран в ЗакС Ленобласти в 2021 году. Депутат известен, в том числе, своим вниманием к экологической повестке в регионе. В частности, он выступал против строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Апостолевского


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