Леноблсуд оставил под арестом депутата регионального ЗакСа Апостолевского

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский (КПРФ) не смог оспорить арест по делу о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили 1 августа ЗАКС.Ру в КПРФ. Рассмотрением апелляции занимался Ленинградский областной суд.

Защита Апостолевского пыталась оспорить решение Сосновоборского городского суда, в соответствии с которым депутата арестовали на семь суток. Причиной этого послужил сделанный коммунистом репост публикации комсомольской газеты "Fонарь", содержащей критические высказывания в адрес оппозиционера Алексея Навального*. Сам репост датировался 2017 годом.

Парламентария задержали утром 29 июля на Московском вокзале. С перрона его увезли на судебное заседание в Сосновый Бор. Ближе к вечеру стало известно о переносе заседания на следующий день.

Апостолевский был избран в ЗакС Ленобласти в 2021 году. Депутат известен, в том числе, своим вниманием к экологической повестке в регионе. В частности, он выступал против строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Апостолевского