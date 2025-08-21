Беглов показал новые "Балтийцы" для синей ветки метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 августа опубликовал в своем Telegram-канале фотографии новых вагонов "Балтиец", которые будут ходить на Московско-Петроградской линии метрополитена. По словам главы города, окончательная сборка подвижного состава начнется с 1 сентября.

Новые вагоны прибыли Октябрьский электровагоноремонтный завод. Это первый состав модели Балтиец-2", предназначенный для Московско-Петроградской линии петербургской подземки. Сами вагоны выполнены в синей цветовой гамме – в соответствии с цветом самой ветки метро.

С начала осени начнется окончательная сборка подвижного состава. Сотрудникам завода предстоит выполнять ряд электромонтажных работ, установить дверные системы и провести необходимые испытания, прежде чем новый вагоны начнут ходить по синей ветке метрополитена.

Напомни, в середине июля Беглов также представил новые коричневые "Балтийцы", которые планируется использовать на строящейся Красносельско-Калининской линии метро. В июне стало известно, что новые вагоны этой модели также начнут курсировать по фиолетовой ветке петербургского метрополитена.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Беглова