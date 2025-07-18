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Новости 18 июля 2025, 16:13

Беглов показал новый поезд для коричневой ветки метро

фото ЗакС политика Беглов показал новый поезд для коричневой ветки метро

Новый поезд "Балтиец" доставили на Октябрьский электровагоноремонтный завод для последующей сборки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июля. 

Состав планируется использовать на строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии метрополитена. Вагоны окрашены в соответствующие ветке цвета. "Сейчас специалисты завода устанавливают двери, проводят электромонтаж и настройку систем энергоснабжения", - написал Беглов.

По словам губернатора, сборку поезда закончат в августе. Затем состав ждут испытания. 

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре новые поезда "Балтиец-2" начнут курсировать по фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Первые "Балтийцы" появились на красной линии метро в 2022 году. Предполагается, что к 2030 году такие вагоны будут составлять половину всего парка петербургского метрополитена. На замену подвижного состава из федерального бюджета выделено 97 млрд рублей. Весной 2025 года вице-губернатор Кирилл Поляков, говоря о замене поездов в метро заявил, что Петербург "идет по пути масштабных преобразований в сфере городского транспорта".

фото из канала Александра Беглова


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