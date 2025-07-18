Беглов показал новый поезд для коричневой ветки метро

Новый поезд "Балтиец" доставили на Октябрьский электровагоноремонтный завод для последующей сборки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июля.

Состав планируется использовать на строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии метрополитена. Вагоны окрашены в соответствующие ветке цвета. "Сейчас специалисты завода устанавливают двери, проводят электромонтаж и настройку систем энергоснабжения", - написал Беглов.

По словам губернатора, сборку поезда закончат в августе. Затем состав ждут испытания.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре новые поезда "Балтиец-2" начнут курсировать по фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Первые "Балтийцы" появились на красной линии метро в 2022 году. Предполагается, что к 2030 году такие вагоны будут составлять половину всего парка петербургского метрополитена. На замену подвижного состава из федерального бюджета выделено 97 млрд рублей. Весной 2025 года вице-губернатор Кирилл Поляков, говоря о замене поездов в метро заявил, что Петербург "идет по пути масштабных преобразований в сфере городского транспорта".

фото из канала Александра Беглова