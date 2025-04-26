Поляков заявил о своевременности обновления составов в метро после аварии

Случившаяся в пятницу остановка в движении составов на второй линии метрополитена говорит о своевременности и правильности решения об обновлении поездов в петербургской подземке, написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков. Из его сообщения следует, что неисправным оказался вагон, выпущенный более 40 лет назад.

Как считает чиновник, полностью исключить возможность неисправности вагонов нельзя, несмотря на мониторинг состояния вагонов и их капитальный ремонт. При этом он заявил о том, что Петербург "идет по пути масштабных преобразований в сфере городского транспорта".

"Это еще раз подтверждает своевременность и правильность решения об обновлении всего парка подвижного состава петербургского метро", — написал Поляков, имея в виду произошедшую аварию.

Вице-губернатор отметил, что до конца 2025 года на красной ветке метрополитена будут курсировать исключительно новые составы "Балтиец". Также ожидается получение подобного состава для курсирования на синей ветке метро.

Днем в пятницу на час прекращалось движение составов по синей линии метрополитена от станции "Технологический институт" в сторону "Купчино". В связи с инцидентом прокуратура сообщила о том, что организовала проверку.

Андрей Казарлыга, фото: Прокуратура Петербурга