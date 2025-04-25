Из-за остановки движения на синей ветке метро прокуратура организовала проверку

Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку в связи с остановкой движения поездов между станциями "Технологический институт" и "Купчино", сообщили 25 апреля в надзорном ведомстве. Проблемы на участке продолжались днем в течение часа.

"По предварительной информации, причиной часового перерыва в движении стала техническая неисправность в тормозной системе поезда, возникшая на перегоне "Фрунзенская" — "Московские ворота"", — говорится в опубликованном сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников метро при выпуске состава на линию, а также своевременности прибытия на место вспомогательного поезда. По ее итогам возможно принятие мер прокурорского реагирования.

Об остановке движения на участке второй линии пресс-служба метро сообщила в 15:39. Поезда ходили от станции "Парнас" до станции "Технологический институт", от "Купчино" до "Парнаса" они шли с увеличенным интервалом. Сообщение о восстановлении движения на синей ветке появилось в 16:35.

Как позже сообщили в пресс-службе подземки, стоявший на перегоне состав перевезли к станции "Московские ворота" при помощи следующего поезда, который использовали в качестве вспомогательного. В связи с нахождением пассажиров в вагонах остановившегося поезда была усилена вентиляция в тоннеле. Для оказания необходимой помощи были вызваны медики и аварийно-спасательные подразделения метрополитена. Врачебная помощь никому не потребовалась, говорится в опубликованном сообщении.

Андрей Казарлыга, фото: Метро Петербурга / Telegram