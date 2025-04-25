Движение в южном направлении синей ветки метро встало на час из-за неисправного состава

На синей ветке петербургского метро целый час не осуществлялось движение поездов от станции "Технологический институт" до станции "Купчино" из-за неисправности одного из составов, сообщила 25 апреля пресс-служба городской подземки.

Публикация о временном прекращении движения появилась в Telegram-канале метрополитена в 15:39. Там уточнили, что поезда полностью приостановили ход от "Технологического института" до "Купчино". При этом поезда от "Купчино" до "Парнаса" продолжили ходить, однако с увеличенными интервалами.

Позднее в пресс-службе метро сообщили, что причиной остановки стала неисправность одного из составов. По информации "Фонтанки.ру", поезд встал перегоне от закрытой "Фрунзенской" до "Московских ворот" из-за неисправности тормозов. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал изданию, что в вагоне стояли сильная духота и запах гари. По его словам, он смог покинуть метро лишь спустя полтора часа.

В метрополитене уточнили, что на помощь был отправлен вспомогательный состав, вставший поезд отправили в депо. Пассажиры из него были высажены. О возобновлении движения в пресс-службе метро сообщили в 16:35.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что 25 апреля после ремонта открылась станция метро "Удельная". Работы на станции проводились с начала июня 2024 года.

Обновление 17:17. В метрополитене уточнили, что в связи с остановкой поезда в тоннеле была усилена вентиляция, а на место были вызваны бригады скорой помощи и подразделения МЧС. После сцепления вставшего состава с вспомогательным, пассажиры были высажены на станции "Московские ворота". Там их уже ждали приехавшие на место службы. В публикации подчеркнули, что за медицинской помощью никто не обратился.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру