Станция метро "Удельная" открылась после ремонта

Вестибюль станции "Удельная" петербургского метрополитена открылся после капитального ремонта 25 апреля. Работы на станции проводились с начала июня 2024 года.
"Уважаемые пассажиры, вестибюль станции "Удельная" открыт после капитального ремонта. Станция работает на вход и выход в обычном режиме", - написали в пресс-службе петербургской подземки.
"Удельная" возобновила свою работу с 05:30 утра 25 апреля. Днем ранее станцию посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель городского парламента Александр Бельский, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев и директор ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. Они осмотрели вестибюль и платформу после ремонта.
Отмечается, что в ходе работ строители заменили все инженерные сети и противопожарные системы, провели капитальный ремонт эскалаторов, а также перепланировку служебных помещений. Также были осуществлены гидроизоляционные работы в служебных помещениях и наклонном ходе. В Смольном обещают, что пересадка между видами транспорта будет организована по принципу "сухие ноги" - вокруг вестибюля будет навес.
Изменения коснулись и внешнего вида станции. В частности, был отреставрирован барельеф Ленина, стены вестибюля заново облицевали мрамором, а пол – гранитом.
По случаю открытия станции в комтрансе напомнили, что теперь часть автобусных маршрутов восстанавливают свои привычные трассы. В частности, автобус № 38 будет следовать от станции "Репищева улица" до АО "ОДК - Климов", автобус № 85 возвращается на маршрут "Автобусная станция "ул. Шаврова" - станция метро "Озерки", автобус № 222 станет курсировать от станции метро "Ладожская" до станции "Удельная", а автобус № 45 перестанет заезжать на станцию "Пионерская".
Напомним, что вместе с "Удельной" на полную реконструкцию была также закрыта станция метро "Фрунзенская". Ее планируют открыть лишь в 2027 году. Ожидается, что на месте старого вестибюля возведут здание Единого диспетчерского центра метро. Также запланирована реконструкция наклонного хода с увеличением количества эскалаторов до четырех, замена инженерных сетей, обновление технических помещений. На работы город выделил более 9 млрд рублей.
Отметим, что летом этого года на ремонт также собираются закрыть еще одну станцию синей ветки метро – "Парк Победы". В ходе реконструкции вестибюля планируется возвести новое двухэтажное здание высотой 11 метров. Также будет проведен ремонт эскалаторов. Работы стоимостью 3,2 млрд рублей должны быть проведены до августа 2027 года.