Станция метро "Удельная" открылась после ремонта

Вестибюль станции "Удельная" петербургского метрополитена открылся после капитального ремонта 25 апреля. Работы на станции проводились с начала июня 2024 года.

"Уважаемые пассажиры, вестибюль станции "Удельная" открыт после капитального ремонта. Станция работает на вход и выход в обычном режиме", - написали в пресс-службе петербургской подземки.

"Удельная" возобновила свою работу с 05:30 утра 25 апреля. Днем ранее станцию посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель городского парламента Александр Бельский, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев и директор ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. Они осмотрели вестибюль и платформу после ремонта.

Отмечается, что в ходе работ строители заменили все инженерные сети и противопожарные системы, провели капитальный ремонт эскалаторов, а также перепланировку служебных помещений. Также были осуществлены гидроизоляционные работы в служебных помещениях и наклонном ходе. В Смольном обещают, что пересадка между видами транспорта будет организована по принципу "сухие ноги" - вокруг вестибюля будет навес.

Изменения коснулись и внешнего вида станции. В частности, был отреставрирован барельеф Ленина, стены вестибюля заново облицевали мрамором, а пол – гранитом.

По случаю открытия станции в комтрансе напомнили, что теперь часть автобусных маршрутов восстанавливают свои привычные трассы. В частности, автобус № 38 будет следовать от станции "Репищева улица" до АО "ОДК - Климов", автобус № 85 возвращается на маршрут "Автобусная станция "ул. Шаврова" - станция метро "Озерки", автобус № 222 станет курсировать от станции метро "Ладожская" до станции "Удельная", а автобус № 45 перестанет заезжать на станцию "Пионерская".

Напомним, что вместе с "Удельной" на полную реконструкцию была также закрыта станция метро "Фрунзенская". Ее планируют открыть лишь в 2027 году. Ожидается, что на месте старого вестибюля возведут здание Единого диспетчерского центра метро. Также запланирована реконструкция наклонного хода с увеличением количества эскалаторов до четырех, замена инженерных сетей, обновление технических помещений. На работы город выделил более 9 млрд рублей.

Отметим, что летом этого года на ремонт также собираются закрыть еще одну станцию синей ветки метро – "Парк Победы". В ходе реконструкции вестибюля планируется возвести новое двухэтажное здание высотой 11 метров. Также будет проведен ремонт эскалаторов. Работы стоимостью 3,2 млрд рублей должны быть проведены до августа 2027 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Беглова