Строительство нового вестибюля для станции "Парк Победы" согласовали

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) утвердил проект реконструкции станции метро "Парк Победы" в Петербурге. Заключение появилось на сайте ведомства вчера, 21 января.

План предполагает возведение двухэтажного здания вестибюля станции метрополитена "Парк Победы" с подвальным этажом и благоустройство прилегающей территории. Высота нового здания, включая купол, составит 11 метров.

Станцию планируют закрыть для пассажиров летом 2025 года, а завершить ремонтные работы — в 2027 году. Согласно аукционной документации, станция может закрыть свои двери для пассажиров летом 2025 года. В календарном плане указано, что освоение стройплощадки намечено на июнь, а демонтировать вестибюль хотят уже в августе.

"Парк Победы" станет третьей закрытой станцией на синей ветке метро — сейчас для пассажиров закрыты "Фрунзенская" и "Удельная".

фото: ЗАКС.Ру