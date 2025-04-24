Беглов осмотрел отремонтированную станцию "Удельная"

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 24 апреля осмотрел вестибюль станции метро "Удельная", которая с июня прошлого 2024 года была закрыта из-за реконструкции. Глава города объявил, что для пассажиров обновленная станция откроется в пятницу, 25 апреля. Для жителей Северной столицы она станет доступна с 5:30 утра. Вместе с Бегловым на платформу спустились председатель городского парламента Александр Бельский и директор ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

Во время работ строители отремонтировали наземный вестибюль, обновили облицовку стен, заменили все инженерные сети и противопожарные системы. Капремонт также затронул эскалаторы. Предполагается, что в дальнейшем "Удельная" станет пересадочным узлом, который свяжет метрополитен с наземным транспортом. В Смольном обещают, что пересадка между видами транспорта будет организована по принципу "сухие ноги" - вокруг вестибюля будет навес.

"Удельная" - важная станция для горожан, многие приезжают сюда для пересадки на электричку. Мы постарались открыть станцию к началу дачного сезона - раньше запланированного срока. Все сделано так, чтобы она стала удобнее, безопаснее и прослужила еще долгие годы", - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Также глава города рассказал, когда на реконструкцию закроют другие станции петербургского метро. На очереди - "Парк Победы". Там работы начнутся в июне. Напомним, в начале февраля стал известен подрядчик, который займется реконструкцией, - им стала компания "ЭН-СИСТЕМС".

Константин Леньков / Фото: Смольный