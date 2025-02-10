Определен подрядчик на реконструкцию станции метро "Парк Победы"

Компания "ЭН-СИСТЕМС" стала единственным претендентом на реконструкцию вестибюля станции петербургского метрополитена "Парк Победы", протокол заседания закупочной комиссии был опубликован 10 февраля.

Из двух поданных заявок одна была отклонена. "ЭН-СИСТЕМС" предложила выполнить работы по реконструкции вестибюля и замене эскалаторов за 3,258 млрд рублей, что соответствует начальной максимальной цене контракта. Комиссия приняла решение направить компании предложение о дополнительном снижении стоимости работ.

Согласно условиям закупки, подрядчику предусмотрен аванс в размере 15% от цены договора на приобретение материалов и оборудования. Ранее этот же подрядчик занимался реконструкцией станции "Технологический институт".

Напомним, что в январе Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) утвердил проект реконструкции станции. Старый вестибюль "Парка Победы" снесут и построят новое здание высотой 11 метров.

Фото: ЗАКС.Ру