Комиссия ЗакСа одобрила смену названия МО № 15

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по организации публичной власти и административно-территориальному устройству на заседании 4 сентября поддержала инициативу МО № 15 о смене названия на МО "Суздальское", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Муниципалы внесли соответствующую инициативу на рассмотрение парламента в середине июня.

На заседании комиссии также присутствовал глава муниципального образования № 15 Сергей Виноградов. Он рассказал, что название "Суздальское" имеет исторически-культурное обоснование. На территории муниципалитета в XVIII-XIX веках располагалась Суздальская слобода. Это же название повлияло на появление Суздальского проспекта. Ещё в МО отмечали, что в советские годы неподалеку располагался универсам "Суздальский". Участники встречи, среди которых были представители комитета территориального развития и прокуратуры, против инициативы муниципалов не возражали.

Глава комиссии Юрий Гладунов рассказал, что подготовил вместе с депутатами Всеволодом Беликовым и Денисом Четырбоком исправленный законопроект о смене названия муниципалитета, составленный с учетом замечаний юридического комитета и аппарата губернатора Петербурга. В беседе с ЗАКС.Ру Гладунов отметил, что первое чтение законопроекта может состояться уже 17 сентября, на первом пленарном заседании парламента в этом сезоне.

Голосование среди жителей округа прошло ещё весной на площадке "Госуслуг". Среди вариантов было предложено три варианта. Кроме "Суздальского", рассматривались также "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". Большинство поддержали именно "Суздальское". В голосовании приняли участие 812 человек.

В скором времени на рассмотрение парламента должен поступить законопроект о смене названия МО № 72. К конце лета депутаты местного совета решили сменить название на "Николаевский".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру