Бастрыкин вновь потребовал доклад о строительстве апарт-отеля в Невском районе

Проблемы дольщиков апарт-отеля "Avenue Apart на Дыбенко" вновь привлекли к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 26 октября в ведомстве. Председатель СК потребовал представить доклад по результатам проверки, организованной после жалоб граждан на затягивание сроков сдачи недвижимости.

Обращение дольщиков поступило в информационный центр Следкома. Авторы отметили, что возведение апарт-отеля на Товарищеском проспекте началось еще в 2017 году. "Однако, несмотря на фактическое завершение строительных работ около трех лет назад, до настоящего времени в эксплуатацию объект не введен, подключение к коммуникациям не выполнено, прилегающая территория не благоустроена", — передают позицию граждан в СК.

По сообщению, комплекс находится в заброшенном состоянии, а его конструкции уже якобы начали разрушаться. Жалобы дольщиков на происходящее не привели к изменению ситуации.

По распоряжению Бастрыкина, глава ГСУ СК по Петербургу Павел Выменец должен будет представить доклад о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки. Это не первое подобное требование в связи с проблемами дольщиков апарт-отеля. В июле Бастрыкин уже поручал представить доклад после проверки в связи с проблемами вокруг "Avenue Apart на Дыбенко". Позже на место выезжала первый замглавы ГСУ Марина Парастаева, которая встретилась с директором фирмы-застройщика. Тот заявил ей о планах "в ближайшее время" ввести здание в эксплуатацию после гидравлических испытаний.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет