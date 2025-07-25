Бастрыкин заинтересовался строительством апарт-отеля на Дыбенко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав дольщиков при строительстве апарт-отеля на Дыбенко, сообщила пресс-служба ведомства 25 июля. Соответствующее поручение Бастрыкин дал главе ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу.

Ранее в приемную главы Следкома в социальной сети "ВКонтакте" поступили обращения о том, что при строительстве комплекса "Avenue Apart на Дыбенко" были нарушены права дольщиков. Как сообщили обратившиеся, возведение апарт-отеля на Товарищеском проспекте началось еще в 2017 году и завершилось около трех лет назад.

Несмотря на это, здание до сих пор не было введено в эксплуатацию. Кроме того, дом не подключили к коммуникациям, а также не благоустроили прилегающую территорию. При этом сам объект сейчас находится в заброшенном состоянии – у него уже начали разрушаться конструкции.

По словам пострадавших дольщиков, они обращались по этому вопросу в различные органы, однако это не принесло никаких результатов. ГСУ СК России по Петербургу начал процессуальную проверку, ее ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил в третий раз возбудить дело из-за строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов в поселке Парголово. Его возведением недовольны местные жители – они опасаются, что шум и выхлопные газы от автобусов навредят их здоровью и состоянию зеленой зоны, возле которой хотят установить ОРП. В 2023 году петербургский Следком уже дважды возбуждал дело о халатности, однако оба раза постановления отменялись прокуратурой. Подробнее — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: Следком