СК организовал проверку из-за недостроенного апарт-отеля в Невском районе

Жалобы на затягивание сроков ввода апарт-отеля "Avenu-apart на Дыбенко" послужили причиной для проведения доследственной проверки по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), сообщили 31 июля в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Первый замглавы ГСУ Марина Парастаева осмотрела недостроенное здание.

Визит Парастаевой был связан с полученными ранее жалобами граждан на затягивание сроков строительства. На приеме у руководства ГСУ горожане "выразили беспокойство по поводу затягивания сроков сдачи апартаментов", сообщили в ведомстве.

В ходе выезда на объект Парастаева встретилась с директором фирмы-застройщика. Тот заявил силовику, что "после гидравлических испытаний внутренних тепловых систем на ближайшее время запланировано ввод дома в эксплуатацию", говорится в распространенном релизе СК.

В Следкоме добавили, что сама ситуация и ход проверки контролируются руководством ГСУ.

Ранее ситуация с задержками ввода апарт-отеля в строй привлекла внимание председателя СК Александра Бастрыкина. Он распорядился представить доклад об итогах проверки по заявлению дольщиков. Пострадавшие сообщали, что строительство здания на Товарищеском проспекте завершилось еще три года назад, однако до сих пор не введено в эксплуатацию.

Андрей Казарлыга, фото: Питерский Следком / Telegram