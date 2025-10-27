Зятя экс-спикера ЗакСа пытались похитить в Петербурге

В Петербурге группа злоумышленников предприняла попытку похищения бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Государственной думы, бывшего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, сообщило издание "Фонтанка". Это произошло на Крестовском острове вечером 25 октября возле супермаркета "Азбука вкуса" на Вязовой улице. Правоохранительные органы задержали злоумышленников утром 26 октября. Девелопер Селегень - супруг Анны Селегень.

Группа похитителей дождалась, пока бизнесмен покинет магазин, схватила его и, надев наручники, посадила на заднее сиденье арендованного автомобиля. По данным Следкома, от Селегень требовали 10 млн рублей. Он успел перевести только 210 тысяч.

Определить местонахождение похищенного удалось с помощью сигналов их телефонов. Оставить нужный автомобиль сотрудникам ГАИ удалось утром 26 октября на Петроградском острове. Полиция задержала троих подозреваемых. Еще одного причастного к похищению задержали во время штурма.

Как уточняет "Фонтанка", похитители действовали по наводке с фотографией бизнесмена и возможным маршрутом жертвы. Их наняли через анонимный Telegram-канал. Это уже второй подобный инцидент возле "Азбуки вкуса" на Крестовском острове. Вечером 23 октября у того же магазина группа людей пыталась похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Ему удалось убежать от нападавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека (ст. 126 УК), разбое (ст. 162 УК) и покушении на похищении человека (ст. 30, ст. 126 УК). Задержаны все четверо подозреваемых. Как сообщили в Следственном комитете, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Константин Леньков / Фото: СК