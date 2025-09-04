Бастрыкин заинтересовался наездом на сотрудника ККИ в Металлострое

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах наезда на сотрудника петербургского комитета по контролю за имуществом во время рейда по выявлению незаконной торговли, рассказали 4 сентября в ведомстве. Руководителю СУ СК по Петербургу Павлу Выменцу предстоит рассказать начальнику о выявленных обстоятельствах и в дальнейшем— о результатах расследования уголовного дела.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 сентября в поселке Металлострой. Участники рейда обступили стоявший на обочине дороги микроавтобус с арбузами и дынями. Водитель нажал на педаль газа и поехал, при этом один из специалистов оказался на капоте и проехал в таком положении некоторое расстояние. Позже машина скрылась с места происшествия.

В ККИ сообщали о том, что инцидент обошелся без пострадавших. Теперь же в СК заявили о том, что потерпевший получил травмы, без уточнения степени их тяжести.

Материалы о случившемся были переданы правоохранителям, по факту было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Подозреваемым по нему проходит 59-летний гражданин, о задержании которого стало известно накануне.

Андрей Казарлыга / Фото: ККИ Санкт-Петербурга