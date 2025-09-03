Наезд на сотрудника ККИ стал делом о насилии в отношении представителя власти

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) из-за инцидента с наездом на сотрудника комитета по контролю за имуществом, сообщили в ведомстве. Подозреваемым по делу проходит 59-летний мужчина.

Как установило следствие, инцидент произошел 1 сентября в поселке Металлострой возле дома по улице Дорога на Металлострой. Подозреваемому вменяют наезд на специалиста отдела земельного контроля Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга. Вслед за этим водитель скрылся, но после был задержан в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

"В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в СК.

О происшествии с участием сотрудника ККИ стало известно накануне. Как сообщили в комитете, инцидент случился в ходе рейда по выявлению незаконной торговли арбузами и дынями. Водитель микроавтобуса с бахчевыми попытался скрыться от участников проверки и прокатил на капоте одного из них.

Материалы были переданы правоохранителям. В среду вице-губернатор Алексей Корабельников заявил о намерении добиваться возбуждения уголовного дела.

