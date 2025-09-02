Сотрудника ККИ во время рейда прокатили на капоте

Участник рейда по выявлению незаконной торговли прокатился на капоте микроавтобуса в попытке помешать продавцу покинуть занятое место, рассказали 2 сентября в городском комитете по контролю за имуществом. Инцидент произошел накануне в поселке Металлострой.

На опубликованной в Telegram-канале ККИ видеозаписи показано, как микроавтобус с открытым багажником выезжает с обочины на дорогу. Стоящие перед машиной люди пытаются ему в этом помешать, при этом один из них в какой-то оказывается на капоте. На следующих кадрах все та же машина сворачивает с дороги и несется по полю, а затем выныривает обратно на асфальт. Багажник микроавтобуса при этом по-прежнему открыт, внутри виднеются арбузы и дыни.

В ККИ отметили, что происшествие обошлось без пострадавших. Материалы о случившемся переданы в правоохранительные органы.

"Как говорится, наша служба и опасна, и трудна", — резюмировали в комитете.

Отметим, что сотрудникам ККИ временами случается сталкиваться с противодействием во время рейдов. Так, 6 марта пресс-секретарь комитета Анна Супитылева рассказывала о потасовке с участием продавщиц цветов у станции метро "Проспект Большевиков", случившейся в ходе проверочных мероприятий. Она же на следующий вечер распространяла видеозапись, на которой неизвестный мужчина атакует сотрудницу ККИ на Невском проспекте.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)