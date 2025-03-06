Цветочные торговцы попытались оказать сопротивление сотрудникам ККИ    

У вестибюля станции метро "Проспект Большевиков" продавцы цветов ввязались в перепалку с сотрудникам комитета по контролю за имуществом, которые хотели пресечь нелегальную торговлю в преддверии 8 Марта. Продавцы мимоз и других цветов применили физическую силу к представителям Смольного. Видео потасовки опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь комитета Анна Супитылева 6 марта.

"К сожалению, сталкиваемся с противодействием со стороны незаконных продавцов. Ситуация осложняется агрессивным поведением женщин, которые не боятся применять физическую силу к сотрудникам мужского пола", - написала Супитылева.

Сотрудники комитета также провели рейды у станций метро "Проспект Просвещения", "Улица Дыбенко" и "Ломоносовская", а также на Индустриальном проспекте. В результате надзорной деятельности работки ККИ изъяли цветы и составили протоколы об административном правонарушении. Всего от нелегальной торговли было освобождено 10 земельных участков.

В комментариях к сообщению Супитылева уточнила, что сама пока осталась без букета.

Ранее ЗАКС.Ру спрашивал у депутатов Заксобрания, каким они видят лучший подарок на 8 Марта. Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова поделилась, что была бы рада, если бы мужчины приготовили ей обед.

Константин Леньков / Кадр из видео Анны Супитылевой