Депутаты Иванова и Шишкина рассказали о лучшем подарке на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня ЗАКС.Ру решил поинтересоваться у женщин - руководителей фракций в Законодательном собрании Петербурга, что они считают идеальным подарком на 8 Марта. Своими мыслями на этот счет поделились лидер фракции КПРФ Ирина Иванова и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Ирина Иванова: "Для меня [лучший подарок], если бы мне что-то приготовили вкусное, нормальное и красивое. Какой-нибудь обед приготовили мужчины, а не я бы стояла резала - для меня бы это был шикарный подарок".

Марина Шишкина: "Да я не знаю… У меня в семье все давно решено таким образом: муж мне не дарит подарок, говорит: "Купи сама себе, что хочешь. Все, что я тебе подарю, будет не так, поэтому выбери". Мне в самом деле это нравится, хочу сказать. Поэтому заранее подберем все, что нужно".

Ранее ЗАКС.Ру писал, как вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении она подчеркнула, что бороться за равноправие не нужно, поскольку "у нас оно есть".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру