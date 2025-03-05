ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:49

Депутаты Иванова и Шишкина рассказали о лучшем подарке на 8 Марта

фото ЗакС политика Депутаты Иванова и Шишкина рассказали о лучшем подарке на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня ЗАКС.Ру решил поинтересоваться у женщин - руководителей фракций в Законодательном собрании Петербурга, что они считают идеальным подарком на 8 Марта. Своими мыслями на этот счет поделились лидер фракции КПРФ Ирина Иванова и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина

Ирина Иванова: "Для меня [лучший подарок], если бы мне что-то приготовили вкусное, нормальное и красивое. Какой-нибудь обед приготовили мужчины, а не я бы стояла резала - для меня бы это был шикарный подарок". 

Марина Шишкина: "Да я не знаю… У меня в семье все давно решено таким образом: муж мне не дарит подарок, говорит: "Купи сама себе, что хочешь. Все, что я тебе подарю, будет не так, поэтому выбери". Мне в самом деле это нравится, хочу сказать. Поэтому заранее подберем все, что нужно".

Ранее ЗАКС.Ру писал, как вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении она подчеркнула, что бороться за равноправие не нужно, поскольку "у нас оно есть". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Иванова Ирина Владимировна 
Шишкина Марина Анатольевна




Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама