Корабельников: Задержан водитель, прокативший сотрудника ККИ на капоте

В Петербурге задержан водитель микроавтобуса, прокативший на капоте сотрудника комитета по контролю за имуществом, рассказал 3 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников. По словам чиновника, нарушителю может грозить возбуждение уголовного дела.

"Нарушитель задержан. Будем настаивать на возбуждении уголовного дела", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 сентября в поселке Металлострой. Во время рейда по выявлению незаконной торговли бахчевыми сотрудники ККИ обступили микроавтобус с арбузами и дынями. Водитель решил скрыться и нажал на газ. Один из сотрудников уцепился за капот и в таком положении проехал некоторое расстояние.

Позже машина продолжила свой путь уже без участника рейда. При этом на видеозаписи ККИ видно, что в дороге водитель съезжал с асфальта, при этом багажник микроавтобуса был открыт.

Как сообщали в ККИ накануне, материалы о случившемся были переданы в правоохранительные органы.

Андрей Казарлыга / Фото: ККИ Санкт-Петербурга