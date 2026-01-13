МИД России потребовал немедленно освободить археолога Александра Бутягина

Министерство иностранных дел России 13 января вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского. МИД выразил "решительный протест" дипломату в связи с задержанием в Польше петербургского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. С момента задержания прошло больше месяца.

В российском МИД заявили, что обвинения Киева носят "абсурдных характер", при этом запрос украинской стороны не был реализован по линии Интерпола – Бутягин свободно посещал несколько европейских стран перед задержанием. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Бутягин – российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа, который занимается исследованиями на Керченском полуострове на протяжении нескольких десятилетий.

"Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима", - говорится в сообщении МИД.

Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря 2025 года. Украина мотивировала свой запрос на задержание Бутягина тем, что он принимал участие в якобы незаконных раскопках в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции ученого. Суд начнет рассматривать этот вопрос в четверг, 15 января. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил генеральному прокурору Польши открытое письмо с призывом освободить коллегу. Пиотровский заявил, что задержание Бутягина выглядят как " провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру