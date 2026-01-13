ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13 января 2026, 11:43

МИД России потребовал немедленно освободить археолога Александра Бутягина

фото ЗакС политика МИД России потребовал немедленно освободить археолога Александра Бутягина

Министерство иностранных дел России 13 января вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского. МИД выразил "решительный протест" дипломату в связи с задержанием в Польше петербургского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. С момента задержания прошло больше месяца. 

В российском МИД заявили, что обвинения Киева носят "абсурдных характер", при этом запрос украинской стороны не был реализован по линии Интерпола – Бутягин свободно посещал несколько европейских стран перед задержанием. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Бутягин – российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа, который занимается исследованиями на Керченском полуострове на протяжении нескольких десятилетий. 

"Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима", - говорится в сообщении МИД.

Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря 2025 года. Украина мотивировала свой запрос на задержание Бутягина тем, что он принимал участие в якобы незаконных раскопках в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции ученого. Суд начнет рассматривать этот вопрос в четверг, 15 января. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил генеральному прокурору Польши открытое письмо с призывом освободить коллегу. Пиотровский заявил, что задержание Бутягина выглядят как " провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама