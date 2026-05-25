МИД: Россия начинает последовательно наносить удары по объектам ВПК в Киеве

На сайте Министерства иностранных дел России 25 мая опубликовали заявление, согласно которому Вооруженные силы РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Так российская сторона ответила на атаку Украины по общежитию колледжа в Старобельске, заявили в министерстве.

"Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве [...] Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", - сообщили в МИД.

Отдельно в министерстве отметили, что удары будут направлены на места проектирования, программирования и производства БПЛА. Также МИД заявил, что действия украинских военных нарушают Женевские конвенции, Конвенцию о правах ребенка и другие международные акты.

МИД предупредил иностранных граждан о необходимости в ближайшее покинуть столицу Украины. Местным жителям в министерстве порекомендовали не подходить к объектом военной и административной инфраструктуры.

В ночь на 22 мая произошла атака на общежитие колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики. Погиб 21 человек, 65 человек пострадали. Президент Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию терактом. Он поручил представителям МИД сообщить представителям международных организаций о произошедшем.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру