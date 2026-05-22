Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Президент Владимир Путин 22 мая назвал терактом удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин произнес речь во время встречи с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев". Атака на общежитие в ЛНР произошла ночью 22 мая. По предварительным данным, во время удара ВСУ пострадали 39 человек. Еще шестеро погибли.

"Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. [...] Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. [...] Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место", — приводят слова Путина в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил представителям МИД оповестить международные организации о произошедшем теракте. У Минобороны Путин потребовал представить собственные предложения по этой ситуации. После президент и собравшиеся выпускники программы "Время героев" почтили память погибших минутой молчания.

Удар Украины по общежитию колледжа в Старобельске произошел ночью 22 мая. На момент публикации заметки глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 39 пострадавших. По предварительным данным, шесть человек погибли, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Путина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Действия Украины осудил МИД России, заявивший, что Киев берет на себя полную ответственность за подрыв политического урегулирования и эскалацию конфликта.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль