Новости 22 мая 2026, 17:52

Семь участков платной парковки в Центральном районе подорожают с 1 июня

В Петербурге с 1 июня повысят стоимость одного часа в семи зонах платной парковки в Центральном районе, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Новые тарифы предусмотрены для водителей, имеющих права категории В. Повышение цен на парковку в комитете объяснили загруженностью улично-дорожного трафика и анализом данных по оплате парковочных сессий. В зависимости от востребованности участка стоимость вырастет до 360 рублей в час.

  • 360 рублей в час — в Полтавском проезде от Полтавской улицы до Военной улицы;
  • 200 рублей в час — на Суворовском проспекте от 1‑й Советской и Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры;
  • 200 рублей в час — на набережной Робеспьера от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского;
  • 200 рублей в час — на набережной Робеспьера от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта;
  • 200 рублей в час — на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта;
  • 200 рублей в час — на улице Черняховского от набережной Обводного канала до Транспортного переулка;
  • 100 рублей в час — на Миргородской улице от Полтавской улицы в направлении Военной улицы.

Платная парковка в Петербурге стоит от 100 до 360 рублей в час в зависимости от локации и потока водителей. В январе 2026 года вице-губернатор Кирилл Поляков утверждал, что жители Северной столицы регулярно обращаются к городским властям с просьбой повысить цену на платную парковку в центральных районах. По информации Полякова, один из петербуржцев просил поднять стоимость до 600 рублей в час. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


