Минюст внес книгу Вишневского* в список экстремистских материалов

Книга экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского* "Хроники возрожденного Арканара"** вошла в список экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции. В перечне она появилась 22 мая под номером 5499.

"Печатное издание — книга с библиографическим описанием: Вишневский Борис Лазаревич*. Хроники возрожденного Арканара**. Избранные статьи 2008–2015 – Санкт-Петербург, 2015", — говорится в карточке на сайте Минюста.

В обоснование внесения книги в список ведомство ссылается на решение Городского суда Петербурга, вынесенное в ноябре 2025 года, и на апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, сделанное в марте 2026 года.

С иском о признании книги экстремистской в Горсуд обратилась прокуратура. Авторы исследования текста обнаружили в нем признаки возбуждения ненависти к верующим, призывов к смене власти и к отчуждению части территорий России. Сам Вишневский* предоставил суду письменные объяснения, в которых возражал против выводов авторов исследования. Горсуд удовлетворил требования истца и признал книгу экстремистским материалом. Попытка обжаловать решение в вышестоящей инстанции ни к чему не привела.

Сама книга представляет собой сборник статей Вишневского*, изданных в период с 2008 по 2015 год. В соответствии с решением суда ее нельзя распространять и хранить для дальнейшего распространения.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Городской суд Петербурга признал "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом, Минюст внес издание в список экстремистских материалов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру