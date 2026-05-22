Никита Донцов возглавил комитет информационной политики Ленобласти

Пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов назначен председателем комитета информационной политики региона. Соответствующая отметка есть на сайте администрации Ленобласти. О назначении Донцова сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" 22 мая. Сам Донцов подтвердил назначение.

Комитет информационной политики сформирован на базе управления пресс-службы губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. О создании комитета сообщили в начале мая. У новой структуры появятся более широкие полномочия, сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники в правительстве. Ведомство займется освещением деятельности главы региона, а также объединит систему информирования населения о деятельности администрации, отмечает Ъ.

Донцов присоединился к команде Дрозденко в конце марта. В прошлом он активно сотрудничал с московским отделением "Молодой гвардии "Единой России". Также в его биографии создание движения "Петербург – город перемен", работа в компании предпринимательницы Марии Михайловой. Себя Донцов позиционирует как специалиста в сфере взаимодействия с органами исполнительной власти и политолога. Он принимал участие в программах "Конкурс политологов" и "Школа губернаторов".

