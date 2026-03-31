Дрозденко назначил на пост главы пресс-службы губернатора политолога Донцова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 31 марта назначил политолога и медиаменеджера Никиту Донцова на пост руководителя управления пресс-службы губернатора, сообщили в администрации региона.

Донцов является выходцем московской "Молодой гвардии "Единой России". В сентябре 2018 года он поддерживал мэра Москвы Сергея Собянина и посещал мероприятия его предвыборного штаба. В начале марта 2019 года он возглавил общественное движение "Петербург - город перемен". До назначения в пресс-службу Ленобласти Донцов также успел поработать в корпорации "ИнФинТех" предпринимательницы Марии Михайловой, которая в 2024 году баллотировалась на пост губернатора Петербурга. Донцов занимал должность GR-директора.

В социальных сетях Донцов описывает себя как эксперта по взаимодействию с органами государственной власти, политолога и предпринимателя. Донцов также стал финалистом "Конкурса политологов" площадки "Россия - страна возможностей" и выпускником закрытого курса "Школы губернаторов" - образовательной программы на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС.

С какого дня Донцов вступит в должность начальника управления пресс-службы губернатора в администрации региона не уточнили. Сейчас на сайте правительства Ленобласти руководителем пресс-службы указан заместитель главы комитета общественных коммуникаций Игорь Акопян.

