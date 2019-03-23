Зачем экс-участник московской «Молодой Гвардии» возглавил новое движение в Петербурге

В сентябре 2018 года Никита Донцов активно агитировал за кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина в столичном районе Перово, где находится окружной штаб «Молодой Гвардии «Единой России». Донцов в то время был заместителем руководителя МГЕР в Восточном административном округе. С начала марта 2019 года он возглавляет новое общественное движение «Петербург – город перемен».

О движении уже написал ряд городских СМИ, связав его появление с подготовкой Смольного к муниципальным выборам. Донцов эту информацию опровергает. «Менеджер политических проектов, политтехнолог и гражданин», как он написал о себе в Twitter, уверяет, что общественный активизм ему нужен для морального удовлетворения. ЗАКС.Ру расспросил нового петербургского общественника о целях и задачах проекта.

- Сколько человек в вашем движении?

- Оно было создано только 1 марта. На учредительном собрании присутствовало порядка 10 ярких представителей молодежи города. Первую акцию мы проводили 8 марта. У нас было 220 волонтеров. Потом мы проводили активную работу, рассказывали молодежи о нашей организации. Я думаю, нас сейчас гораздо больше. Но точную цифру сказать затрудняюсь.

- Оплачиваемых должностей у вас нет?

- Нет, только волонтеры.

- В чем принципиальное отличие движения «Петербург – город перемен» от «Молодой гвардии», в которой вы раньше состояли?

- В которой я раньше состоял? (смеется) Интересно формулируете вопрос.

- Вы же действовали и там, и там. Есть с чем сравнить.

- Я понял. Смотрите, «Молодая гвардия» - это молодежное крыло правящей партии. А «Петербург – город перемен» - это, во-первых, не молодежная, а просто общественная организация. Большей части членов нашей организации до 35 лет, но мы открыты для людей всех возрастов. Второе – мы не политическая организация. У нас нет политических требований, политической идеологии. У нас идеология существует, но она общественная. Мы готовы принимать к нам всех, вне зависимости от политических взглядов, главное, чтобы они разделяли наши ценности. Наши ценности – патриотизм к Петербургу, желание позитивных перемен в городе, стремление проводить позитивные перемены через свои дела, начинать с себя.

- Уже несколько петербургских изданий связали появление нового движения с муниципальными выборами, которые пройдут в сентябре.

- Да, такое о нас писали. Каждый журналист в нашей стране может писать, что хочет. Наше движение с муниципальными выборами никак не аффилировано. В наших рядах есть много активных молодых людей. Если они захотят выдвинуться в муниципальные депутаты, мы их поддержим. Окажем, как минимум, консультационную поддержку. Но мы никого не агитируем выдвигаться. Цели захватить какое-то количество мандатов у нас нет. Сам я тоже не собираюсь выдвигаться. Это мое точное решение.

- Вы раньше жили в Москве. Теперь живете на два города или переехали в Петербург?

- Я родился и вырос в Петербурге. После того, как я закончил здесь школу, а я закончил гимназию №56 на Петроградской стороне, я переехал в Москву, поступил в институт. После того, как получил диплом, вернулся обратно в Петербург.

- А когда это произошло? Когда вы получили диплом?

- Это личная информация, я не хотел бы, чтобы об этом писали (в соцсетях Донцов еще в феврале 2018 года выкладывал фотографии из Москвы - прим. ЗАКС.Ру)

- Но вы давно вернулись?

- Я в принципе не уезжал. У меня семья здесь живет. Просто я учился в Москве, получал там образование. Не вижу в этом ничего такого. Многие средства массовой информации пишут, что я москвич. Это неправда. Я петербуржец.

- Вы работали в штабе Сергея Собянина перед последними выборами мэра Москвы?

- Я не работал в штабе. Я был в «Молодой гвардии». Наша организация поддерживала Сергея Семеновича, и я сам тоже поддерживал. Мне казалось, что он несет позитивные изменения городу. Мы с моими друзьями, действительно, много раз приходили на различные мероприятия его штаба. Нам это было интересно. Я изучал политологию, интересуюсь политическими процессами, и мне было интересно посещать такие мероприятия.

- Чем ваше движение будет заниматься кроме уличных акций?

- Сейчас у нас проходит масштабный конкурс «Сделай добро – подари дом птицам». У нас уже много людей оставили свои заявки. Сейчас проходит первый его этап. Люди сами делают или приобретают скворечник, разукрашивают его, выкладывают его в соцсети или присылают нам фотографии своих изделий. 31 марта мы подведем итоги этого конкурса. Планов очень много. Сейчас мы проводим мероприятия в рамках проекта «Улыбки детям». Мы ездим по домам-интернатам, социальным приютам, детским садам, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями. Привозим праздник. Стараемся поднять детям настроение.

- Говорят, что идея создания проекта «Петербург – город перемен» принадлежит политтехнологу Ярославу Игнатовскому. Это так?

- Информация об участии различных политтехнологов в нашем движением не является правдой. Движение было создано мной, Георгием Рожковым (член молодежной коллегии при Смольном – прим. ЗАКС.Ру), Екатериной Зиновкиной (член политсовета петербургской «Единой России», секретарь первичного отделения партии №1647 – прим. ЗАКС.Ру), Андреем Калашниковым (участник Независимого съезда молодежи, член молодежного совета при администрации Василеостровского района – прим. ЗАКС.Ру) и еще несколькими нашими друзьями. Мы не консультировались ни с какими политтехнологами в этом вопросе, никто нам в этом не помогал. У нас даже юридического лица нет.

- Лично вам для чего необходимо участие в этом движении?

- У меня нет конкретной какой-то цели получить какую-то выгоду, кроме морального удовлетворения. Кроме моральных выгод я ничего не имею от этого движения. Я рад, что могу заниматься тем, что мне нравится. Мне нравится много общаться с молодежью, с ребятами. В Петербурге давно не хватало такой организации, как наша. Думаю, мы сможем перезагрузить общественное пространство в городе.

Беседовал Сергей Еремеев

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