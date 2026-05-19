Проект закона о требованиях к НТО на частных землях представят 26 мая

Законопроект о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на частной территории представят 26 мая, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. Во вторник, 19 мая, в Мариинском дворце прошло заседание рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете городского парламента. К мероприятию присоединились сотрудники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, а также представители делового сообщества.

По мнению председателя бюджетно-финансового комитета Дениса Четырбока, все НТО на частных землях нужно включить в схему размещения. Устанавливать порядок включения в схему будет правительство Петербурга, заявил депутат. Также он отметил, что в Заксобрании рассматривают две даты вступления законопроекта в силу - 1 сентября 2026 года и 1 марта 2027 года.

На встрече представители Смольного обсудили алгоритм включения НТО в схему размещения. Депутаты и бизнесмены задали сотрудникам комитета по промышленной политике, инновациям и торговле вопросы об инициативе.

Также законопроект прокомментировал спикер парламента Александр Бельский. Он уверен, что новые правила пойдут на пользу облику улиц, но вызовут недовольство у предпринимателей. Отметим, сам Бельский, судя по фотографиям пресс-службы ЗакСа, на заседании БФК не присутствовал.

"Единая городская схема – это не прихоть чиновников. Ее создание продиктовано соображениями общего внешнего вида улиц, санитарными нормами, правилами благоустройства и, конечно, удобством жителей и гостей Северной столицы", - прокомментировал председатель Заксобрания Александр Бельский.

В конце января Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому НТО на частных территориях должны быть включены в муниципальную схему размещения. Москва, Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения ларьков и киосков на частных землях. Новые требования вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Губернатор Александр Беглов считает, что такая мера позволит Петербургу более эффективно бороться с незаконно установленными НТО.

