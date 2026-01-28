Беглов пообещал усилить борьбу с незаконными ларьками

С вступлением в силу федерального закона об упорядочивании размещения ларьков Петербург получит возможность усилить борьбу с незаконно установленными нестационарными торговыми объектами, заявил 28 января губернатор Александр Беглов. Накануне инициатива была принята в третьем чтении Государственной думой, после чего получила поддержку Совета Федерации. В силу она вступит с 1 сентября.

Законопроект подготовили сенатор от Петербурга Андрей Кутепов и его коллега из Подмосковья Александр Двойных. Среди прочего, инициатива позволяет городам федерального значения самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях.

Комментируя принятие инициативы, Беглов заявил, что власти Петербурга регулярно сталкиваются со случаями, когда киоски размещались на частных землях с нарушениями санитарных норм, правил землепользования и благоустройства. Подобные ситуации вызывали недовольство местных жителей.

"Новый федеральный закон дает регионам, в том числе нашему городу, дополнительные правовые инструменты для укрепления порядка в этой сфере, позволяет более эффективно реагировать на обращения жителей", — приводят слова градоначальника в Смольном.

Беглов отдельно рассказал, что при актуализации схемы размещения НТО в 2025 году из нее исключили 3,3 тысячи мест, не соответствовавших законодательству. При этом 1,6 тысячи мест были сохранены. За год Смольный освободил от несанкционированных НТО 125 участков, по результатам проверок были назначены штрафы на общую сумму свыше 3 млн рублей. Подытоживая, губернатор пообещал продолжить борьбу с нелегальными киосками.

Как отметил РБК, в Петербурге насчитывается около двух тысяч частных участков с расположенными на них торговыми павильонами. После вступления закона в силу тем из них, которые не будут соответствовать новым правилам, будет грозить закрытие.

Напомним, в феврале схожий по смыслу проект федеральной инициативы обсуждало Законодательное собрание Петербурга. Авторы документа предлагали обязать предпринимателей согласовывать ларьки на частной территории со схемой размещения НТО.

На прошлой неделе Заксобрание поддержало в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев ларьков, установленных с нарушениями. Как объясняли в Смольном, сейчас взыскания налагаются непосредственно на предпринимателей, торгующих в павильонах. В случаях, когда киоски сдаются в аренду, это касается арендаторов, но не тех, кому они платят.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный