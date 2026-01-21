Смольный придумал штрафы для недобросовестных владельцев НТО

На заседании Законодательного собрания Петербурга 20 января депутаты поддержали в первом чтении инициативу губернатора о введении штрафов для предпринимателей, которые размещают нестационарные торговые объекты, при этом нарушая порядок оформления таких НТО, а позже сдают их в аренду или субаренду. В Смольном посчитали, что примерно в половине случаев при выявлении незаконной торговли лицо, владеющее НТО, не совпадает с тем, которое осуществляло нелегальную деятельность.

Так, за размещение киосков без документов в местах, где предусмотрено размещение таких объектов, согласно тексту законопроекта, может грозить штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составлять от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

На заседании парламента присутствовал временно исполняющий обязанности председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев. Он рассказал, что чаще всего в качестве недобросовестных предпринимателей выступают физические лица и индивидуальные предприниматели.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру