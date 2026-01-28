Беглов и Бельский поучаствовали в заседании Совета ректоров

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский приняли участие в заседании Совета ректоров Петербурга и Ленобласти, сообщили 28 января в Смольном. Темой мероприятия стали вопросы участия городских вузов в федеральных программах и организация профориентационной работы в сфере перспективных технологий.

Мероприятие состоялось в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице. В своем выступлении Беглов отметил, что каждый пятый экономически активный житель Петербурга работает в сфере науки и образования. Также он назвал поддержку талантливой молодежи в числе приоритетов Смольного.

Также губернатор отметил, что число абитуриентов, поступающих в вузы Петербурга, ежегодно растет. Говоря о подготовке инженерно-технических специалистов, он отметил, что сейчас их готовят более 30 городских вузов, в которых учатся более 100 тысяч студентов. Треть из них, по его словам, приобретают связанные с беспилотными технологиями специальности. При этом Беглов выразил уверенность, что большинство выпускников будут востребованы в Северной столице.

На прошлой неделе Беглов поучаствовал в совещании, устроенном в Петербургском государственном морском техническом университете под руководством председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Там обсуждали вопросы внедрения новых технологий в обучение.

