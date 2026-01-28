Водитель подрядчика Минобороны задержан в Петербурге за призывы к экстремизму

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге водителя компании, выступающей подрядчиком Министерства обороны, сообщил 28 января ТАСС. Горожанину вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Причиной задержания стали высказывания в Telegram, автором которых силовики считают задержанного. Содержание публикаций противоречит российскому Уголовному кодексу.

"Силовики обратили внимание на социальные сети данного сотрудника. Выяснилось, что в свободное от работы время он пропагандирует идеи Гитлера в мессенджере Telegram", — сообщил собеседник информагентства.

В числе других высказываний оказались призывы к физическому устранению представителей различных народностей.

Сам задержанный трудился водителем грузовика в компании — подрядчике Минобороны. Фирма занимается стиркой вещей курсантов военных вузов.

Напомним, за неполный 2025 год российские суды приговорили более 1,2 тысячи человек по делам об экстремизме. Почти 600 осужденных получили реальные сроки лишения свободы, еще более 370 человек приговорили к условным срокам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру