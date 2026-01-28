ЗакС Ленобласти утвердил перенарезку избирательных округов

Парламент Ленинградской области на пленарном заседании утвердил схему перенарезки 25 одномандатных избирательных округов на следующие 10 лет, сообщила пресс-служба регионального ЗакСа. По этой схеме пройдут выборы в Государственную думу и областной парламент в сентябре 2026 года.

По состоянию на 1 июля 2025 года в Ленобласти насчитывалось 1,43 млн избирателей. За прошедшие с момента утверждения предыдущей схемы 10 лет их численность увеличилась на 119,7 тысячи человек, или же на 9,24 %. Средняя норма представительства на каждый из округов составила в итоге по 57,4 тысячи избирателей.

В части районов количество лиц с правом голоса выросло, при этом в других, наоборот, сократилось. Во Всеволожском районе численность избирателей выросла на 81,47 %, в Ломоносовском — на 37,95 %.

"Произошли большие изменения по увеличению численности избирателей в целом. Если северо-восток стал меньше, то Всеволожск даже дополнительного округа потребовал", — прокомментировал перенарезку округов спикер областного ЗакСа Сергей Бебенин.

Избирательная комиссия Ленобласти утвердила проект новой схемы в конце 2025 года. Поддержку постоянной комиссии по государственному устройству регионального ЗакСа документ получил 13 января.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру