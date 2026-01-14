ЗакС Ленобласти приступил к рассмотрению новой схемы избирательных округов

Постоянная комиссия по государственному устройству Законодательного собрания Ленинградской области единогласно поддержала проект новой схемы одномандатных избирательных округов в регионе, рассказали 13 января в пресс-службе областной избирательной комиссии. Схема определяет нарезку 25 округов для выборов в региональный парламент, которые состоятся в сентябре 2026 года.

"Прошло 10 лет с момента утверждения действующей схемы: 5 лет назад мы ее уточняли, сейчас мы должны утвердить новую схему. За 10 лет численность избирателей Ленинградской области увеличилась на 9,24%. На 1 января эта цифра еще вырастет", — заявил на заседании глава областного избиркома Михаил Лебединский.

Как уточнили в пресс-службе ЗакСа, разработчики проекта отталкивались от численности избирателей по состоянию на 1 июля 2025 года. Тогда в области насчитывалось 1,43 млн избирателей. Таким образом, на каждый из 25 избирательных округов приходится по 57,4 тысячи человек.

При допустимом отклонении от средней нормы в 10% реальная численность избирателей в округах может колебаться в пределах от 51,7 тысячи до 63,1 тысячи избирателей. В то же время в округах, которые выходят за рамки одного муниципального образования, допускается разброс в 20%, то есть там может быть от 45,9 тысячи до 68,9 тысячи избирателей. Как отмечается, представленная схема укладывается в эти параметры.

Проект схемы нарезки был утвержден избиркомом Ленобласти 30 декабря 2025 года. До момента окончательного принятия документ может подвергаться корректировкам со стороны депутатов. Схема будет действительна в течение следующих 10 лет.

В декабре петербургский ЗакС утвердил новую схему одномандатных избирательных округов. Она рассчитана примерно на 157 тысяч избирателей в каждом из 25 округов.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание Ленинградской области