ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 марта 2026, 13:40

"Справедливая Россия" нацелилась на второе место на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" нацелилась на второе место на выборах в Госдуму

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов 28 февраля поставил цель своим однопартийцам занять второе место на выборах в Государственной думе в 2026 году. Такую задачу лидер справедливороссов обозначил во время "Штабных учений", которые проходили в Москве с 27 по 28 февраля. 

"Официальная социология "рисует" нам разные цифры. Но решать и оценивать будут наши избиратели. А они знают, кто действительно бьется за людей, а кто делает вид, надувая щеки. <...> Мы будем биться за людей и за второе место в Госдуме, и нам эта задача по плечу!" - заявил Миронов.

Миронов акцентировал внимание на принципиальной позиции партии по вопросам миграции и национализации ЖКХ. При этом, по словам политика, одним из главных приоритетов СР выступает поддержка бойцов СВО и их родных.

Сейчас "Справедливую Россию" в Госдуме представляют 28 депутатов. По численности фракции партия занимает третье место после "Единой России" и КПРФ, у которых 313 и 56 представителей соответственно.

В январе "Ведомости" со ссылкой на источники в партии сообщили, что с большой вероятностью на выборах в Госдуму список партии возглавят Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и глава комитета по вопросам развития гражданского общества Яна Лантратова.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама