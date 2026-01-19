Миронов, Лантратова и Бабаков поведут "Справедливую Россию" на выборы в Госдуму

На предстоящих в 2026 году выборах в Государственную думу список "Справедливой России" с большой вероятностью возглавят три кандидата, сообщили 19 января "Ведомости" со ссылкой на источники в партии. Речь идет о лидере СР и ее фракции Сергее Миронове, вице-спикере Госдумы Александре Бабакове и о главе комитета по вопросам развития гражданского общества Яне Лантратовой.

В то же время структура списка пока что окончательно не определена. Один из собеседников "Ведомостей" допустил, что Лантратова могла бы пойти на следующие выборы от Челябинской области, как она это делала в 2021 году. В то же время Миронов стандартно входит в общефедеральную часть списка.

Не исключена возможность, что партию на выборы поведет не тройка, а пятерка кандидатов. В таком случае место в ней мог бы получить заместитель председателя СР Руслан Татаринов, который в 2022-2025 годах участвовал в СВО, полагает источник. В то же время к участию в первой пятерке другого зампреда партии, писателя Захара Прилепина, один из собеседников издания отнесся скептически. Ранее сообщалось, что Прилепин может выдвинуться в Госдуму от "Родины". Также вызывает сомнения возможность выдвижения в общефедеральном списке Геннадия Семигина.

Ранее появилась информация о том, что список "Единой России" на выборах возглавит лидер партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Места в пятерке лидеров также могут получить глава МИД Сергей Лавров, директор Московского клинического НИЦ больницы № 52 Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба "Юнармии" Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру