РБК: "Единая Россия" определилась с лидерами списка на думских выборах

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев возглавит общефедеральный партийный список "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы, сообщают источники РБК, близкие к администрации президента.

Также в пятерку лидеров списка вошли глава российского МИД Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая в прошлом была сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина, а также начальник центрального штаба движения "Юнармия" Владислав Головин и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Источники РБК в беседе с журналистами отмечают, что этот список должен пройти множество согласований, при этом в партии и администрации президента продолжают проводить социологические исследования. Не исключено, что ближе к выборам некоторые позиции могут измениться.

"Кроме того, напоминают источники, последнее решение по лидерам списка "Единой России" будет принимать президент Владимир Путин. Но именно с этим вариантом лидеров списка будет идти дальнейшая работа", – пишет РБК.

Выборы в Государственную думу пройдут 20 сентября 2026 года. Также в Петербурге в сентябре будут выбирать депутатов Законодательного собрания.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру