19 мая 2026, 17:58

Филимонов поздравил Беглова с юбилеем

Глава Вологодчины Георгий Филимонов поздравил в соцсетях губернатора Петербурга Александра Беглова с 70-летием. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в службе. Также Филимонов заявил, что высоко ценит добрососедские отношения и эффективное сотрудничество. 

"С радостью примем и поможем провести Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области. Масштабное мероприятие запланировали 17-18 июля. Благодарю Александра Дмитриевича за чуткость и поддержку наших инициатив, направленных на двустороннее взаимовыгодное развитие регионов, укрепление их социально-экономического, культурного и туристического потенциала", – написал Филимонов. 

Мероприятие в Вологодской области, посвященное Петербургу, направлено на поддержание межрегиональных связей. В программе запланированы концерт, презентация "петербургских" блюд и мастер-классы. На праздник из городского бюджета потратят до 7,2 млн рублей. 

Ранее в этот день губернатора Беглова поздравили петербургские депутаты и чиновники. Филимонов пока единственный глава региона из СЗФО, который публично поздравил Беглова с днем рождения. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


