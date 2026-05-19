Филимонов поздравил Беглова с юбилеем

Глава Вологодчины Георгий Филимонов поздравил в соцсетях губернатора Петербурга Александра Беглова с 70-летием. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в службе. Также Филимонов заявил, что высоко ценит добрососедские отношения и эффективное сотрудничество.

"С радостью примем и поможем провести Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области. Масштабное мероприятие запланировали 17-18 июля. Благодарю Александра Дмитриевича за чуткость и поддержку наших инициатив, направленных на двустороннее взаимовыгодное развитие регионов, укрепление их социально-экономического, культурного и туристического потенциала", – написал Филимонов.

Мероприятие в Вологодской области, посвященное Петербургу, направлено на поддержание межрегиональных связей. В программе запланированы концерт, презентация "петербургских" блюд и мастер-классы. На праздник из городского бюджета потратят до 7,2 млн рублей.

Ранее в этот день губернатора Беглова поздравили петербургские депутаты и чиновники. Филимонов пока единственный глава региона из СЗФО, который публично поздравил Беглова с днем рождения.

