СК возбудил уголовное дело после падения штукатурки в Петроградском районе

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства обрушения штукатурки на Малой Монетной улице, доложили в пресс-службе ведомства. Инцидент случился 25 мая. В результате пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Представители СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Также происшествием в Петроградском районе заинтересовалась прокуратура. Представители надзорного ведомства оценят условия содержания жилого дома, а также проверят исполнение жилищного законодательства ответственными должностными лицами. Меры прокурорского реагирования примут после проверочных мероприятий.

По данным "Фонтанки", обрушение штукатурки случилось примерно в 12:40. На Малую Монетную улицу приехал глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков. В районной администрации не прокомментировали инцидента.

Днем ранее в СМИ писали об обрушении штукатурки на Подрезовой улице в Петроградском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

В марте фасадная штукатурка дома на Большой Морской улице упала на пешехода. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

