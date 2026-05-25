Болтин представил программу празднования Дня города

Празднование Дня города растянется в Петербурге на всю неделю, рассказал 25 мая глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в ТАСС. Всего в Северной столице подготовили около 230 мероприятий. Ради концерта на Адмиралтейской набережной в ночь на субботу, 30 мая, Дворцовый мост разведут не по графику.

Открывает праздничный марафон концерт в БКЗ "Октябрьский" 25 мая. Запись мероприятия покажут по телевидению 27 мая, непосредственно в день 323-й годовщины основания Петербурга.

Официальные мероприятия в честь праздника начнутся ранним утром 27 мая с церемонии возложения цветов к могиле основавшего город императора Петра Великого в усыпальнице на территории Петропавловской крепости. Вслед за этим развернется традиционная церемония возложения цветов к Медному всаднику на Сенатской площади.

В 11:30 на Соборной площади Петропавловской крепости состоится Парад духовых детско-юношеских оркестров, участие в котором примут почти 1 000 юных музыкантов. Также в среду свои концертные программы представят учреждения культуры, в том числе музей Г. Державина, Михайловский театр и Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина.

Крупным событием станет концерт "Классика на Дворцовой", который проведут в пятницу, 29 мая. Музыкальная программа стартует в 21:30, на сцене выступят оперные исполнители как из России, так и из-за рубежа. Как уточнила режиссер мероприятия Екатерина Галанова, речь идет, в частности, об итальянских теноре Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли, а также о российских певцах Игоре Головатенко, Марии Бараковой, Сергее Романовском и других.

— Ждем всех на Дворцовой площади. Сразу призываем всех одеваться по погоде. Погода в Петербурге дарит иногда сюрпризы, — предупредил Болтин.

По завершении концерта на Адмиралтейской набережной состоится проект "Музыка Дворцового моста". Переправу разведут ровно в полночь. Зрителям обещают творения русских композиторов в исполнении солистов Театра имени Шаляпина и Симфонического оркестра "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело.

В субботу, 30 мая, на "Газпром Арене" проведут молодежный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3". Режиссер шоу Аскольд Запашный уточнил, что перед зрителями выступят певица Mona, исполнитель Мартин, рэпер Bushido Zho и другие исполнители.

