Новости 25 мая 2026, 14:31

Ведерников вручил Куценко знак заслуженного работника культуры Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил актера Юрия Куценко, известного под псевдонимом Гоша Куценко, званием "Заслуженный работник культуры Псковской области". Глава региона вручил артисту нагрудный знак в своем кабинете. Фотографиями со встречи он поделился в соцсетях. Ведерников назвал Куценко "большим другом" Псковщины. 

"Благодарю Юрия Георгиевича за внимание к Псковской области, за большой личный вклад в организацию и проведение культурных и гуманитарных проектов в нашем регионе, за искреннее участие и надёжное плечо в команде", - написал Ведерников.

Куценко родился в 1967 году в Запорожье. Учился в школе-студии МХАТ в Москве. Был телеведущим, также преподавал актерское мастерство во ВГИКе. С 2008 года состоит в труппе театра имени Моссовета. Снимался в фильмах "Антикиллер", "Балканский рубеж", "Турецкий гамбит", "Ночной дозор" и других.

Артист регулярно принимает участие в культурных мероприятиях, организованных властями Псковской области. Кроме того, в 2025 году он провел в столице региона концерты для военнослужащих и членов их семей. В интервью с журналистами артист неоднократно отмечал, что давно знаком с Ведерниковым.

Дарья Нехорошева / Фото: Михаил Ведерников


