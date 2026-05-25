Магнитные мины обнаружили на корпусе газовоза в Усть-Луге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 — п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) после обнаружения морских магнитных мин на корпусе газовоза "Аррхениус" в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства. Судно прибыло в порт 20 мая из Антверпена в Бельгии.

Как рассказали в СК, магнитные мины обнаружили водолазы при осмотре судна после его прибытия в порт. Взрывные устройства были изготовлены на заводе в одной из стран, входящих в блок НАТО. Их обезвредили сотрудники ФСБ совместно с представителями Минобороны и Росгвардии.

"По результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", — уточнили в СК.

Газовоз прибыл из Антверпена в Усть-Лугу для заправки. В дальнейшем он должен был отправиться в турецкий порт Самсун. Судовой агент в ходе допроса показал, что "Аррхениус" прибыл в Россию с опозданием на несколько дней относительно запланированной даты.

