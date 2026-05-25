Генерал-полковника Виталия Шулику назначили замминистра обороны

На пост заместителя министра обороны России назначен генерал-полковник Виталий Шулика, который ранее был замминистра внутренних дел. Соответствующая отметка появилась на сайте Минобороны. Он возглавит аппарат Минобороны. О назначении стало известно 25 мая.

Ранее в этот день РБК писал о кадровых перестановках в Минобороны. По данным издания, Шулика сменил на посту заместителя министра Олега Савельева, занимавшего должность с весны 2024 года. Савельев оставил пост из-за перехода на другое место работы, уточнили в издании.

Шулике 56 лет, он родился в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище имени Сергея Штеменко и Военно-морскую академию имени Николая Кузнецова. Служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота. С 2009 года работает в органах Министерства внутренних дел. Занимал должность начальника управления оперативно-розыскной информации МВД. В 2017 году Шулику назначили на пост замминистра внутренних дел. Он награжден орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

